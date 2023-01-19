"الدعيلج" يكشف أسباب ارتفاع أسعار رحلات الطيران: نقدم خيارات متعددة للمسافرين

وبعدها انتقل إلى الحديث عن أهداف هيئة الطيران المدني، وأهم ملامح إستراتيجية الطيران المدني وتحدياتها. وتوسع حديثنا إلى فشل الخطوط التي تأسست في السعودية، ولماذا لا نركز على خطوط الطيران هذه وتطويرها، عوضاً عن الاستثمار في خطوط طيران جديدة، مثل شركة «ريا»، وحتى الاستثمار في المطارات مثل مطار الملك سلمان.