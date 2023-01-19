"الدعيلج" يكشف أسباب ارتفاع أسعار رحلات الطيران: نقدم خيارات متعددة للمسافرين

أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، بأن موضوع ارتفاع أسعار الرحلات مهم جداً، ويمس حاجة الناس ويشكل أولوية بالنسبة للهيئة، مشيراً إلى أن الوقود الذي ارتفع بنسبة 60٪ ما بين عام 2019 و2021 يشكل تأثيراً مباشراً على تكلفة الطيران.
وتفصيلاً، أوضح "الدعيلج" في حديثه لإذاعة ثمانية على اليوتيوب: دورنا في الهيئة كمنظم للطيران التأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية وحصول نقص في السعة المقعدية، لافتاً احد أهم أسباب السيطرة على الأسعار تقديم خيارات متعددة للمسافرين من ناقلات مختلفة وأوقات حجز مختلفة وفئات مختلفة.
وأضاف: نحن لا نتدخل بشكلٍ مباشر في تسعيرة التذاكر لكن نوجه ودورنا إيجاد خيارات متعددة وناقلات متعددة وجود سعة مقعدية تغطي أكثر من الطلب الموجود.
واستهل عبدالعزيز الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، حديثه بسرد تاريخ الطيران المدني السعودي، من عام 1945 عندما وصلت أوّل طائرة، في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود إلى يومنا هذا، وفصل هيئة الطيران المدني عن وزارة الدفاع، وتأسيس شركة الطيران المدني القابضة «مطارات».
وبعدها انتقل إلى الحديث عن أهداف هيئة الطيران المدني، وأهم ملامح إستراتيجية الطيران المدني وتحدياتها. وتوسع حديثنا إلى فشل الخطوط التي تأسست في السعودية، ولماذا لا نركز على خطوط الطيران هذه وتطويرها، عوضاً عن الاستثمار في خطوط طيران جديدة، مثل شركة «ريا»، وحتى الاستثمار في المطارات مثل مطار الملك سلمان.
وتحدث رئيس الطيران المدني أيضاً عَن صالتي السفر 3 و4 في مطار الملك خالد الدولي وأزمة مطار جدة التي حدثت في رمضان الماضي، وما فعلته الهيئة لحل المشكلة.