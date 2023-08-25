رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية في الشرقية والرياض اليوم الجمعة

يُشير آخر الخرائط الجوية إلى توقعات باستمرار سيطرة المُرتفع الجوي في طبقات الجو العالية على أجواء المملكة السعودية، بالتزامن مع تعمُّق المنخفضات السطحية الحرارية في الركن الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويؤدي ذلك إلى درجات حرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في أغلب المناطق، إضافة إلى نشاط الرياح السطحية.
ويُتوقع -بمشيئة الله- أن تنشط الرياح الشمالية نهار يوم الجمعة على منطقتَي الشرقية والرياض، وتتسبّب في غبار وأتربة مُثارة مع حدوث تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورُبما شبه انعدامٍ في الطرق الصحراوية والمفتوحة، وتكون الفرصة مُهيَّأةً لهطول أمطار رعدية مُتفرقة في أجزاءٍ من مرتفعات شرق جازان وعسير.
ويكون الطقس شديد الحرارة في المنطقة الشرقية، بحيث تقارب درجات الحرارة 50 مئوية، وبخاصة في شمال المنطقة، كما يكون حاراً إلى شديد الحرارة في الرياض، والقصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية، والمدينة المنوّرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين منتصف ونهاية الأربعينيات، في حين يكون حاراً في باقي المناطق.