الأرصاد: طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض.. وأمطار متوقعة على مرتفعات جازان وعسير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، وكذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مصحوبًا بنشاط في الرياح السطحية، خاصة على الأجزاء الساحلية منها.