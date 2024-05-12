في قبضة رجال الأمن.. الإطاحة بمرتكبي جرائم التحرُّش والترويج والإخلال بالآداب العامة

أظهر مقطع فيديو للأمن العام حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأوضح الأمن العام، خلال الفيديو الذي نشره على حسابه في "إكس"، أنه تمّ القبض على مواطنَيْن في جازان؛ قاما بترويج مادة الإمفيتامين المخدّر.
وفي الطائف، تمّ القبض على مقيمٍ من الجنسية السودانية قام بالتحرُّش بحدث.
ونجحت قوات الأمن بالرياض، في القبض على مواطن ظهر في محتوى مرئي يحمل سلاحاً نارياً في مكانٍ عام، وقام بتوثيق ذلك ونشره، كما تمّ القبض على مقيمة من الجنسية السورية ظهرت في محتوى مُخلٍ بالآداب العامة عبر منصّات التواصل الاجتماعي.