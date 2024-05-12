في قبضة رجال الأمن.. الإطاحة بمرتكبي جرائم التحرُّش والترويج والإخلال بالآداب العامة

ونجحت قوات الأمن بالرياض، في القبض على مواطن ظهر في محتوى مرئي يحمل سلاحاً نارياً في مكانٍ عام، وقام بتوثيق ذلك ونشره، كما تمّ القبض على مقيمة من الجنسية السورية ظهرت في محتوى مُخلٍ بالآداب العامة عبر منصّات التواصل الاجتماعي.