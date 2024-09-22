مواصفات لا تتوافر بقصص الخيال.. "الصفيان": البعض يتعامل مع الزواج كأنه "مطعم فاخر"

وأوضح "الصفيان" في مقالٍ نشره في جريدة اليوم: المشكلة أن الموضوع ما توقف عند هذا الحد، بل أصبح البعض يرفعون سقف توقعاتهم بشكل أكبر، ويبحثون عن شريكة حياة تلبي كل احتياجاتهم وفي الوقت نفسه لا تتعب أو تشتكي وتتعامل مثل الآلة أو الروبوت وتعمل ٢٤ ساعة دون توقفٍ وكأن الزواج علاقة عمل بين مدير مصنع وآلات، وليس شراكة بين طرفين، متسائلاً: هل الزواج تحوّل إلى مشروع أو اختبار قدرات؟