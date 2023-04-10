مراقبة إضاءة وتكييف المساجد يدويًّا ستصبح من الماضي.. تعرَّف على أول مسجد ذكي بمكة يعمل بالذكاء الاصطناعي

تستعرض "سبق" في هذا التقرير المرئي أول مسجد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي في المملكة، يعتمد على التقنية في جميع أجهزته من إضاءة وتكييف وغيرهما، إذ يعد أول مسجد تجريبي بالمملكة يتم التحكم في مرافقه آلياً عن بُعد.