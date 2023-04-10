مراقبة إضاءة وتكييف المساجد يدويًّا ستصبح من الماضي.. تعرَّف على أول مسجد ذكي بمكة يعمل بالذكاء الاصطناعي

مراقبة إضاءة وتكييف المساجد يدويًّا ستصبح من الماضي.. تعرَّف على أول مسجد ذكي بمكة يعمل بالذكاء الاصطناعي
تستعرض "سبق" في هذا التقرير المرئي أول مسجد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي في المملكة، يعتمد على التقنية في جميع أجهزته من إضاءة وتكييف وغيرهما، إذ يعد أول مسجد تجريبي بالمملكة يتم التحكم في مرافقه آلياً عن بُعد.
ودشّن وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أمس، خلال زيارته فرع الوزارة بمكة المكرّمة، مشروع المسجد الذكي؛ تزامناً مع إطلاق عددٍ من المشروعات التقنية بالفرع ضمن الجهود المتواصلة لتوظيف التقنية في خدمات الوزارة مواكبة لرؤية 2030.
ويقع المسجد الذكي في حي العوالي بمكة المكرّمة؛ وهو جامع هيا العساف، كأول مسجد يعتمد على التقنية في جميع أجهزته من الإضاءة والتكييف وغيرها، وكل ما يخدم المسجد من المرافق التابعة له بتقنية حديثة وذكية، وهو أول مسجد تجريبي بالمملكة يعمل بهذه التقنية.
من جانبه، صرّح مدير تقنية المعلومات بفرع وزارة الشؤون الاسلامية بمكة المكرّمة نبيل الزهراني؛ لـ "سبق"، بقوله إن: وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة، وبتوجيهات من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وبمتابعة من مدير عام فرع الوزارة بمكة المكرّمة الدكتور سالم الخامري، قامت باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي في المساجد وفق خطة تطويرية شاملة لمنظومة خدمات إلكترونية مستمدة من أحدث التقنيات العالمية لخدمة بيوت الله.
وأضاف: تم تركيب نظام إلكتروني للتحكم في جميع مكونات المسجد إلكترونياً من خلال غرفة تحكم بفرع الوزارة لفتح أبواب المسجد قبل موعد الصلاة وتشغيل المكيفات والمراوح وفق مستشعرات للحرارة وفتح مضخات المياه للمواضئ؛ ما يسهم في استدامة بيوت الله وتخفيض تكلفة الماء والكهرباء بنسبة ٥٠%.
وتابع: كذلك وجود كاميرات ذكية لمراقبة المسجد والإبلاغ عن أي خلل أو تجاوز وإرساله لمعالجته بأسرع وقت، وتوفير إحصائيات لمعدلات التشغيل والاستهلاك.
وأشار "الزهراني"؛ إلى أن جامع هيا العساف يعد المسجد التجريبي الأول في المملكة الذي يعتمد على التقنية في جميع أجهزته وسيكون نواةً لما هو أكثر بإذن الله.
وختم تصريحه قائلاً: هذا بفضل الله، ثم بفضل الدعم من قيادتنا الرشيدة -حفظها الله-، وانطلاقا من رؤية سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-.