مستشفى سليمان الحبيب بالتخصصي ينظّم لقاءً توعويًّا مكثفًا عن هشاشة العظام

من جانبها قالت الدكتورة أمل عجيب رئيسة اللجنة المنظمة للملتقى وطبيبة النساء والولادة إن هشاشة العظام هي حالة تتعرض فيها العظام لنقص في كثافة المعادن، فتفقد صلابتها وتصبح أكثر هشاشة؛ مما يؤدي إلى زيادة مخاطر الكسر بمجرد أي إصابة بسيطة، وأضافت أن ثمة سببين رئيسييْن لحدوث تخلخل العظام: أولًا عدم تشكل كتلة عظمية قوية بما فيه الكفاية بحلول عمر الثلاثين عامًا قبل أن تبدأ خسارة النسيج العظمي، وثانيًا أن تكون خسارة النسيج العظمي بعد عمر الثلاثين سريعة للغاية، وأن عوامل الخطورة الرئيسية الأخرى للإصابة بهشاشة العظام هي: (حجم الجسم، العرق، الوراثة، التدخين، قلة الحركة، الأمراض المزمنة).