بهجة وفرحة عمّتا جميع الموظفين والعاملين.. "بيئة مكة" تحتفي بيوم التأسيس

احتفل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، اليوم، بمناسبة يوم التأسيس، وسط بهجةٍ وفرحةٍ عمّتا جميع الموظفين والعاملين.
وتَضمنت فقرات الاحتفال: العرضة السعودية، وعددًا من فقرات الفولكلور الشعبي المتنوعة.
تأتي تلك المشاركة من منطلق الحس الوطني لدى فرع الوزارة، ومكتب الوزارة بمحافظة جدة، ومركز "وقاء"، والشركة الوطنية للخدمات الزراعية بمكة المكرّمة، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة، بمناسبة هذا اليوم الغالي على كل فرد يعيش على ثرى هذا الوطن الغالي، وهي ضمن الأنشطة الثقافية المتواصلة التي ينفذها الفرع في المناسبات المختلفة وضمن فعاليات «عام الإبل 2024»، التي تهدف إلى إبراز قيمة الإبل وارتباطها بالهوية السعودية، عبر مبادرات وبرامج متنوعة، تنفّذها بالتعاون مع شركائها، لتعزيز الجهود الوطنية لتنمية قطاع الإبل وزيادة مستوى مساهمته في التنمية الوطنية.
ورفع المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، باسمه ونيابة عن منسوبي الفرع، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه الأمير سعود بن مشعل، وإلى الشعب السعودي كافة، بمناسبة يوم التأسيس.
وقال الخليف: يُطل علينا الثاني والعشرون من فبراير ذكرى التأسيس العزيزة على قلوبنا، التي نستلهم منها ملحمة المجد والعز لتوحيد وطننا على مدار سنوات تعاقبت عليها قيادات الدولة السعودية عبر ثلاثة قرون؛ مما يدعو للاعتزاز والفخر بوطن شامخ قام على سواعد قيادة عظيمة ومخلصة.
وأكّد أن هذه المناسبة اعتزاز نعلن من خلالها الفخر العظيم بقيادات مخلصة لوطن شامخ يؤصل جذوره في أعماق التاريخ منذ أن حكمها "محمد بن سعود"، وأسّس الدولة السعودية التي استمرت لثلاثة قرون أخرى حتى اليوم.