بهجة وفرحة عمّتا جميع الموظفين والعاملين.. "بيئة مكة" تحتفي بيوم التأسيس

تأتي تلك المشاركة من منطلق الحس الوطني لدى فرع الوزارة، ومكتب الوزارة بمحافظة جدة، ومركز "وقاء"، والشركة الوطنية للخدمات الزراعية بمكة المكرّمة، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة، بمناسبة هذا اليوم الغالي على كل فرد يعيش على ثرى هذا الوطن الغالي، وهي ضمن الأنشطة الثقافية المتواصلة التي ينفذها الفرع في المناسبات المختلفة وضمن فعاليات «عام الإبل 2024»، التي تهدف إلى إبراز قيمة الإبل وارتباطها بالهوية السعودية، عبر مبادرات وبرامج متنوعة، تنفّذها بالتعاون مع شركائها، لتعزيز الجهود الوطنية لتنمية قطاع الإبل وزيادة مستوى مساهمته في التنمية الوطنية.