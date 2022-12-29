"الفضلي" يؤكد: أسواق المملكة تشهد وفرة في معروض السلع الغذائية

عقدت اليوم لجنة وفرة السلع الغذائية والمنبثقة من لجنة الأمن الغذائي برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اجتماعها الدوري، لاستعراض آخر تطورات وفرة السلع الغذائية محليًا وأحجام المخزونات وسير سلاسل الإمداد المحلية والخارجية.
وأوضح "الفضلي" أن الأسواق في المملكة تشهد وفرة في المعروض من السلع الغذائية مع استقرار في سلاسل الإمداد المحلية والخارجية، وهو ما يدعم المخزونات الاستراتيجية.
وثمن جهود جميع الجهات الأعضاء باللجنة والتي تقوم من خلال فريق الرصد المشترك بالعمل على مدار الساعة وبالتنسيق مع القطاع الخاص على متابعة استقرار ووفرة المعروض الغذائي من جميع السلع في أسواق المملكة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، ممثلو وزارة المالية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التجارة، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة التجارة الخارجية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المؤسسة العامة للحبوب، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك".