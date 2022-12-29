"الفضلي" يؤكد: أسواق المملكة تشهد وفرة في معروض السلع الغذائية

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، ممثلو وزارة المالية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التجارة، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة التجارة الخارجية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المؤسسة العامة للحبوب، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك".