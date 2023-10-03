لا تكن ضحية للمتاجرين.. صورة عن "تهيُّج القولون العصبي وعلاجه" يبرزها "الخضيري"

وأوضح "الخضيري"؛ أن تهيُّج القولون العصبي هو اضطراب بالجهاز الهضمي إما بسبب القلق والتوتر أو غذاء معين كالفلفل، مشيراً إلى أن أعراضه إما مغص او إسهال ومغص أو إمساك أو غازات تضغط للأعلى قد تسبّب ضيقاً وما يشبه الكتمة مع سماع ضربات القلب، وقد يكون ألماً وانتفاخاً مع الغازات، مبيناً أن تهيُّج القولون العصبي قد يسبّب ألماً واضطراب هضم.