لا تكن ضحية للمتاجرين.. صورة عن "تهيُّج القولون العصبي وعلاجه" يبرزها "الخضيري"

عرَّف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ بمظاهر تهيُّج القولون العصبي، مستعرضاً أعراضه وكيفية علاجه، محذراً من الوقوع ضحية للمتاجرين.
وأوضح "الخضيري"؛ أن تهيُّج القولون العصبي هو اضطراب بالجهاز الهضمي إما بسبب القلق والتوتر أو غذاء معين كالفلفل، مشيراً إلى أن أعراضه إما مغص او إسهال ومغص أو إمساك أو غازات تضغط للأعلى قد تسبّب ضيقاً وما يشبه الكتمة مع سماع ضربات القلب، وقد يكون ألماً وانتفاخاً مع الغازات، مبيناً أن تهيُّج القولون العصبي قد يسبّب ألماً واضطراب هضم.
وأشار إلى أن أسباب تهيُّج القولون العصبي كثيرة وتختلف من شخص لآخر، ومنها جرثومة المعدة ونقص البكتيريا النافعة، والقلق النفسي (توتر، حزن، إجهاد)، ومنها الغذائي كالفلفل، والبصل والمخللات أو المهيجات المختلفة؛ حيث البعض يهيّجه القهوة، وآخرون المعجنات المقلية، أو أي غذاء لا يناسب.
وتابع يقول، عبر حسابه على منصة "إكس": "قد يقلق مَن لديه تهيُّج قولون عصبي ويخاف ويراجع عيادات عدة، فيكون ضحية المتاجرين بتكرار الأشعة الضارة او تحاليل لا علاقة لها به أو إجراءات لا يحتاج إليها ابداً، فهو يحتاج إلى الراحة وتخفيف الأكل وتناول ما يخفّف التهيُّج، مثل اليانسون والكمون والليمون الأسود وقليل من العسل".
وأردف: "إذا لديه -مريض القولون العصبي- إسهال يأخذ طحينة او معجون الفول السوداني؛ لأنها تخفّف الإسهال، وإذا إمساك يتناول أليافاً وماءً كثيراً وشوربة عدس أو شوفان"، مشيراً إلى أن مما يخففه: تقليل الأكل وبالذات تقليل المعجنات والمخبوزات والمقليات والسكريات.