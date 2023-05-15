"حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة".. خامس برنامج تدريبي تنفذه "القوات المشتركة"

وستكون محاور اليوم الثالث هي: "الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في أوقات الحرب"، و"آليات رصد الانتهاكات المرتكَبة ضد الأطفال في النزاع المسلح"؛ إذ يحظى الأطفال المجندون المشاركون في النزاعات المسلحة باهتمام المجتمع الدولي، والاتفاقيات الدولية تُجَرّم وتحظر مشاركتهم في النزاعات المسلحة، وتعد التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال جريمة حرب وانتهاكًا للقوانين الدولية.