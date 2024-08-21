محليات

سرقة ومحاولات تهريب مواد مخدّرة.. المخالفون في قبضة "رجال الأمن"

بينهم شخصٌ ظهر بمحتوى مرئي يسرق محالَّ تجارية وآخر بترويج الأمفيتامين المخدّر
سرقة ومحاولات تهريب مواد مخدّرة.. المخالفون في قبضة "رجال الأمن"

استعرض الأمن العام عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها في مناطق المملكة كافة.

وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على مواطن في الرياض؛ ظهر في محتوى مرئي يسرق محالَّ تجارية، وآخر قام بترويج مادة الأمفيتامين المخدّر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزته سلاحٌ ناري وذخيرة حيّة.

وأضاف الأمن العام، أنه تمّ القبض على مخالفٍ لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومقيمٍ من الجنسية الباكستانية بالمدينة المنوّرة؛ قاما بترويج مادة الأمفيتامين المخدّر.

الأمن العام
الجهات الأمنية

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