سرقة ومحاولات تهريب مواد مخدّرة.. المخالفون في قبضة "رجال الأمن"

وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على مواطن في الرياض؛ ظهر في محتوى مرئي يسرق محالَّ تجارية، وآخر قام بترويج مادة الأمفيتامين المخدّر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزته سلاحٌ ناري وذخيرة حيّة.