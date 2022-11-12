في سماء "المتوسط".. انطلاق مناورات "عين الصقر 3" بين القوات الجوية ونظيرتها اليونانية

وكان نائب قائد القوات الجوية اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي، قد أكد أن مناورات "عين الصقر 3" من التمارين الجوية الثنائية الواعدة لقواتنا الجوية ونظيرتها اليونانية، وحققت نُسَخها الماضية نجاحًا على جميع الأصعدة الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية.