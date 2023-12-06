برنامج تطوير الصناعة الوطنية يعقد الندوة السعودية الفرنسية في الرياض

ووقّع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" اتفاقية مع جامعة HEC Paris، حيث تسعى هذه الاتفاقية أيضًا مع (Station F) إلى تقديم الدعم المستمر لريادة الأعمال وتبادل الخبرات مع شركاء ومستثمرين دوليين ورفع القدرة التنافسية في قطاعات البرنامج عالميًا، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ظل ما تقدمه من ممكنات اقتصادية.