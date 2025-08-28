"سدايا" تؤكد اهتمام المملكة بحوكمة الذكاء الاصطناعي في المنتدى العربي الأول للذكاء الاصطناعي

وأوضح المهندس فيصل السلوم, أن "سدايا" بذلت جهودًا كبيرة في مجال حوكمة البيانات بوصفها الجهة المختصة في المملكة بالبيانات (بما في ذلك البيانات الضخمة) والذكاء الاصطناعي، والمرجع الوطني في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل، ومن ذلك إطلاق المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي الذي يهدف إلى توحيد الجهود الحكومية والأولويات الوطنية في هذا المجال، وتوفير الممكنات الداعمة لتمكين الجهات الحكومية من تبني وتطوير منتجات وحلول فعّالة ومستدامة تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.