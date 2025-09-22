"طرابلسي": تعليق رخصة صناع المحتوى المخالفين تذكير بأن لا عبث في المجال الإعلامي

أيّد الكاتب الصحفي فراس طرابلسي التعامل السريع من قبل هيئة الإعلام مع المخالفين من صناع المحتوى في السعودية، من خلال تعليق رخصة «موثوق» الخاصة بهم، معتبرًا أن هذا الإجراء تذكير صريح بمنع العبث في المجال الإعلامي، مشددًا على أن سلوك الفرد المخالف يبعث رسائل سلبية للمجتمع بأسره.
وفي مقاله "مع كامل احترامي.." في صحيفة "عكاظ"، يشير طرابلسي إلى أن عبارة «مع كامل احترامي» قد تُستخدم كإنذار لرأي مخالف.
وانتقد طرابلسي سلوك بعض المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يظهرون بمظاهر متكلفة وزينة مفرطة، ويربط ذلك بعرض سيارات فاخرة بقيمة عشرة ملايين ريال. ويوضح أن المشكلة ليست في الملبس أو السيارة نفسها، وإنما في التباهي المفرط الذي يختزل الطموح في مظاهر عابرة لا تعكس القيم الحقيقية للمجتمع.
وأكد الكاتب أن النجاح الحقيقي لا يُقاس بالزينة أو السيارات الفارهة، بل بالمنجزات التي تخدم الوطن وتترك أثرًا نافعًا في المجتمع. وبيّن أن المشاريع العملاقة التي يقودها الوطن اليوم تحتاج إلى جيل واعٍ يتحلى بالمسؤوليات الوطنية، لا جيلاً مفتونًا بالمظاهر العابرة.
وفي ختام مقاله، أشاد طرابلسي بخطوات هيئة الإعلام واعتبر تعليق الرخصة تذكيرًا بأهمية الالتزام بالذوق العام وحماية المجتمع، مؤكدًا أن الشهرة تأتي مقرونة بالمسؤولية وتتطلب الحفاظ على سمعة المجتمع.