"طرابلسي": تعليق رخصة صناع المحتوى المخالفين تذكير بأن لا عبث في المجال الإعلامي

أيّد الكاتب الصحفي فراس طرابلسي التعامل السريع من قبل هيئة الإعلام مع المخالفين من صناع المحتوى في السعودية، من خلال تعليق رخصة «موثوق» الخاصة بهم، معتبرًا أن هذا الإجراء تذكير صريح بمنع العبث في المجال الإعلامي، مشددًا على أن سلوك الفرد المخالف يبعث رسائل سلبية للمجتمع بأسره.