"مسك" تُعزّز مساهمة الشباب المجتمعية عبر ثاني نسخ "ملتقى أثر الشباب"

من جهتها، أشارت المدير العام التنفيذي المكلّف للبرامج في مؤسسة مسك ديمة آل الشيخ، إلى أن الجهود تتواصل نحو تحقيق طموحات الشباب الفاعل، وقالت: نحن في مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" نؤكد أننا سنواصل طموحنا في سبيل تحقيق طموحات الشباب الفاعل وترسيخ قيمهم، فالمؤسسة تمثل المنصة الأولى لهم في القيادة، والمهارات، بالإضافة إلى ريادة العمل المجتمعي، وهذه هي الأمانة والمسؤولية الوطنية الكبرى التي كُلفنا بها لإحداث نهضة تنموية ومُجتمعية.