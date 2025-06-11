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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع لحوم الأضاحي على 100 ألف مستفيد في 4 دول

عبر استهداف دقيق للأسر الأشد حاجة وتنوع في المشاريع الموسمية والإنسانية
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع لحوم الأضاحي على 100 ألف مستفيد في 4 دول
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نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع لحوم الأضاحي في أربع دول، مستهدفًا الأسر الأشد حاجة، حيث بلغ عدد المستفيدين قرابة 100 ألف شخص، وفق ما أكده الدكتور سامر الجطيلي، المتحدث الرسمي باسم المركز.

وأوضح الجطيلي أن عملية اختيار المستفيدين تتم بعناية فائقة لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأيتام والأرامل وأسر الشهداء ومن يعانون من أمراض مزمنة، مؤكدًا التزام المركز بآلية دقيقة وشفافة في إدارة التبرعات من خلال منصة "ساهم".

وأشار إلى أن المركز لا يقتصر على مشروع الأضاحي، بل يواصل تقديم مبادرات إنسانية موسمية متنوعة، من بينها مشروع كسوة العيد وهدية العيد، التي تنفذ في عدة دول ضمن الجهود المستمرة لتعزيز العمل الإغاثي والإسهام في دعم الفئات الضعيفة حول العالم، تحقيقًا لرسالة المملكة في العمل الإنساني العالمي.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
لحوم الأضاحي

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