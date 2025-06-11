مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع لحوم الأضاحي على 100 ألف مستفيد في 4 دول

وأشار إلى أن المركز لا يقتصر على مشروع الأضاحي، بل يواصل تقديم مبادرات إنسانية موسمية متنوعة، من بينها مشروع كسوة العيد وهدية العيد، التي تنفذ في عدة دول ضمن الجهود المستمرة لتعزيز العمل الإغاثي والإسهام في دعم الفئات الضعيفة حول العالم، تحقيقًا لرسالة المملكة في العمل الإنساني العالمي.