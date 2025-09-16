محليات
المرور السعودي: الوقوف في أماكن غير مخصصة مخالفة مرورية
الغرامة تتراوح بين 100 و150 ريالًا وتشمل المركبات المخالفة
شدد المرور السعودي على أن وقوف المركبات في أماكن غير مخصصة يعد مخالفة مرورية يعاقب مرتكبها بغرامة مالية تتراوح بين 100 و150 ريالًا.
وأوضح المرور أن الالتزام بالأماكن المخصصة للوقوف يسهم في انسيابية الحركة المرورية ويحافظ على سلامة مستخدمي الطريق، مؤكداً أن المخالفات الناتجة عن الوقوف العشوائي تعيق حركة السير وتزيد من احتمالية وقوع الحوادث.
ويأتي هذا التوضيح ضمن الجهود التوعوية التي ينفذها المرور السعودي بشكل مستمر للحد من السلوكيات المخالفة، وتعزيز ثقافة الالتزام المروري بين قائدي المركبات بما يضمن بيئة مرورية أكثر أمانًا وانضباطًا.