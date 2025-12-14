الحملة الميدانية تضبط 5,833 دراجة آلية مخالفة في مناطق المملكة خلال أسبوع

نفّذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة حملة ميدانية مكثفة لضبط الدراجات الآلية المخالفة، وذلك خلال الفترة من الأحد 7 ديسمبر 2025م حتى السبت 13 ديسمبر 2025م.
وأسفرت الحملة عن ضبط 5,833 دراجة آلية مخالفة، تصدرتها منطقة الرياض بـ 2,305 دراجات، تلتها محافظة جدة بـ 1,814، ثم المنطقة الشرقية بـ 660، في مؤشر على ارتفاع المخالفات في المناطق الحضرية ذات الكثافة المرورية العالية.
كما سجّلت مناطق أخرى أرقامًا متفاوتة، منها جازان بـ 325، المدينة المنورة بـ 235، الطائف بـ 133، عسير بـ 58، والقصيم بـ 31، إضافة إلى العاصمة المقدسة بـ 183 مخالفة.
وتأتي هذه الحملة ضمن جهود المرور في رفع مستوى السلامة المرورية، والحد من المخالفات التي تشكل خطراً على مستخدمي الطريق، مع استمرار المتابعة والتنسيق في كافة المناطق.