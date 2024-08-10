"خليجنا واحد والمنافسة جميلة".. "آل الشيخ" يحذر من حسابات تنشر الفتنة بين دول الخليج

حذر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، مما يتداول في الفترة الأخيرة من حسابات وهمية وأخرى حقيقية تتضمّن إساءات ونشرًا للفتنة بين دول الخليج بشكل عام.
وقال "آل الشيخ": "لاحظت بشكل كبير وغريب في الفترة الأخيرة شدًّا وجذبًا في السوشيال ميديا بين حسابات حقيقية ووهمية، وإساءات كثيرة يجب التنبيه منها في المملكة وفي دول الخليج الشقيقة".
وأضاف: "يجب الحذر من هذه الحسابات التي تزرع الفتنة وتسبّب المشاكل؛ فنجاح أي شخص أو بلد في الخليج هو نجاح للخليج كله، ونجاح أهلنا وأحبابنا في الإمارات أو قطر أو الكويت هو نجاح للمملكة، والعكس صحيح".
وأكمل: أشعر بالفرحة إذا زار دبي أو الدوحة أو باقي الخليج مئات الملايين؛ لأن ذلك ينعكس على المملكة أيضًا، وإذا زار المملكة مئات الملايين فهو مصلحة دبي والدوحة والكويت والمنامة ومسقط وأبو أبوظبي وكل "خليجنا الواحد".
وتابع: "المنافسة جميلة ومطلوبة؛ لأنها ترفع من المستوى والجودة، وخلال زيارتي لأي دولة خليجية أشعر أنني ببيتي وألقى كل ترحاب وكرم ضيافة، وأيضًا بيوتنا وقلوبنا مفتوحة لكل خليجي وعين فراش وعين لحاف".
وختم "آل الشيخ" تغريدته بقوله: "في وقت تلاحمنا وتكاتفنا قوة لنا وضرورة.. أرجوكم احذروا ممن يدسّ السم في العسل بيننا لأهداف واضحة، حفظ الله خليجنا عامرًا مزدهرًا آمنًا، وحفظ الله قادتنا الكرام وسدد خطاهم".