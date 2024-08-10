"خليجنا واحد والمنافسة جميلة".. "آل الشيخ" يحذر من حسابات تنشر الفتنة بين دول الخليج

لاحظت بشكل كبير وغريب في الفترة الأخيرة شد وجذب في سوشيال ميديا بين حسابات حقيقية ووهمية ...و إساءات كثيرة ... وحسيت من واجبي أن انبه كل إخواني وأخواتي في المملكة وفي دول الخليج الشقيقة ... يجب الحذر من هذه الحسابات التي تزرع الفتنة وتسبب المشاكل ... نجاح أي شخص أو بلد في الخليج… pic.twitter.com/WGuJpKAs10