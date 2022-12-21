رسميًّا.. افتتاح مخرج 34 بحي لبن بالرياض

افتُتح صباح اليوم الأربعاء مخرج 34 بحي لبن بالرياض، المتقاطع مع الدائري الغربي؛ ليسلكه أهالي حي لبن بيسر وسهولة دون عناء الزحام المعتاد.
صرّح بذلك رئيس لجنة الرصد والمتابعة بجمعية تطوير لخدمة الأحياء، الأستاذ محمد بن بجاد الحبردي، مبينًا أن مخرج 34 بحي لبن تمت دراسته منذ فترة، واعتُمدت له التصاميم اللازمة، التي على ضوئها يتم فك اختناق الحركة المرورية من وإلى حي لبن، وتم افتتاحه صباح اليوم.
وأكد الحبردي أن هذا المخرج يُعتبر شريانًا رئيسيًّا للحي؛ إذ كان أهالي حي لبن يعانون اختناق الحركة المرورية، خاصة في أوقات الذروة في أيام العمل الرسمي؛ ما جعل إعادة تصميمه يفك اختناق الحركة المرورية.
وبيَّن رئيس لجنة الرصد والمتابعة أنه بمتابعة متواصلة مع الجهات المختصة من قِبل اللجنة والفريق التطوعي لحي لبن تكللت الجهود بالنجاح -ولله الحمد-؛ لنرى ثمرة هذا الجهد صباح اليوم، والفرحة تعم محيا سالكي الطريق.
وأشار الأستاذ محمد إلى أنه كانت مسارات طريق الطائف مكتظة بالزحام والارتداد في إشارة شارع الطائف مع شارع العريش، ويلاحظ ذلك الجميع، ونرى اليوم سهولة السير في الطريق.
وهنَّأ الحبردي أهالي حي لبن بهذا الإنجاز العظيم واعدًا بأن جمعية تطوير لخدمة الأحياء ستعمل بمنسوبيها كافة لخدمة الأهالي.