رسميًّا.. افتتاح مخرج 34 بحي لبن بالرياض

صرّح بذلك رئيس لجنة الرصد والمتابعة بجمعية تطوير لخدمة الأحياء، الأستاذ محمد بن بجاد الحبردي، مبينًا أن مخرج 34 بحي لبن تمت دراسته منذ فترة، واعتُمدت له التصاميم اللازمة، التي على ضوئها يتم فك اختناق الحركة المرورية من وإلى حي لبن، وتم افتتاحه صباح اليوم.