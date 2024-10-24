إطلاق "مجتمع عقار" بالتعاون بين مؤسسة سين ومنصة عقار لتعزيز التواصل وتطوير المهارات في القطاع العقاري

أطلقت مؤسسة سين ، من خلال مبادرتها الجديدة “مجتمعات”، أولى جلساتها بالتعاون مع منصة “عقار” تحت عنوان "الحلول الرقمية لنجاح الوساطة العقارية". تأتي هذه المبادرة كجزء من المنتجات التي تقدمها مؤسسة سين ، التي تهدف إلى خلق فضاءات اجتماعية متخصصة تجمع الأفراد المهتمين بمجالات محددة، وتعزز التواصل والتعلم المشترك.
“مجتمعات سين”، التي تعد أحد أبرز منتجات مؤسسة سين، تسعى إلى تقديم بيئات تفاعلية متنوعة، تجمع الأفراد وفق اهتماماتهم المتشابهة، وتتيح لهم فرصة التعلم وتبادل الخبرات. وضمن هذا الإطار، أُطلق “مجتمع عقار
بالشراكة مع "منصة عقار " كأحد المجتمعات المتخصصة، الذي يستهدف المهتمين بالقطاع العقاري في المملكة وأوضحت " منصة عقار "أن إطلاق مجتمع عقار يأتي من منطلق اهتمامهم وحرصهم على دعم وتمكين شباب الوطن للدخول في مجال الوساطة العقارية بكل احترافية ومهنية عالية
الجلسة الأولى لهذا المجتمع حضرها عدد كبير من المتخصصين والمهتمين بالمجال العقاري. أدار اللقاء المهندس إبراهيم الشهيل، الرئيس التنفيذي لمنصة “عقار”، وناقش خلالها المحاور الرئيسية التي تشمل أساسيات الوساطة العقارية، كيفية البدء كوسيط عقاري، وشدد المهندس الشهيل خلال الجلسة، على أهمية التحول الرقمي ودوره في تسهيل العمليات العقارية وزيادة فعالية الوسطاء، مشيرًا إلى أن المنصات الرقمية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من نجاح السوق العقاري.
كما أشار إلى دور منصة “عقار” في تقديم الدعم التقني والبيانات العقارية لتسهيل العمل العقاري في المملكة
وإكمالاً لهذا الدور فقد بادرت منصة "عقار " بتقديم إشتراك سنوي مجاني للوسطاء الجدد .
يذكر أن "مجتمع عقار" يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي ستستمر خلال الفترة القادمة، لتوفير مساحة للمناقشة والتعلم المشترك في مختلف المجالات. مؤسسة سين تسعى من خلال منتج “مجتمعات” إلى خلق بيئات داعمة تسهم في بناء مجتمعات حيوية ومزدهرة تخدم مختلف القطاعات الحيوية في المملكة.