إطلاق "مجتمع عقار" بالتعاون بين مؤسسة سين ومنصة عقار لتعزيز التواصل وتطوير المهارات في القطاع العقاري

الجلسة الأولى لهذا المجتمع حضرها عدد كبير من المتخصصين والمهتمين بالمجال العقاري. أدار اللقاء المهندس إبراهيم الشهيل، الرئيس التنفيذي لمنصة “عقار”، وناقش خلالها المحاور الرئيسية التي تشمل أساسيات الوساطة العقارية، كيفية البدء كوسيط عقاري، وشدد المهندس الشهيل خلال الجلسة، على أهمية التحول الرقمي ودوره في تسهيل العمليات العقارية وزيادة فعالية الوسطاء، مشيرًا إلى أن المنصات الرقمية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من نجاح السوق العقاري.