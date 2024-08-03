د.عيد اليحيى يوضح عبر فيديوجرافيك معنى كلمات الله التامات

واستشهد اليحيى بقوله تعالى {ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم} [٢٧ لقمان]، والدعاء بكلمات الله التامة؛ حيث ذكر الشاعر الأندلسي القحطاني في نونيته قائلًا: