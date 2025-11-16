إنجاز سعودي جديد.. منصة "نت زيرو" تفوز بالمركز الأول في فئة التكنولوجيا الخضراء ضمن جوائز G20 Startup20 بجنوب أفريقيا 2025

وقدّم الشريك المؤسس شكره لجمعية رؤية الريادة على الترشيح للمشاركة في قمة العشرين للشركات الناشئة، والشكر القدير لرئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن منصور بن ناصر آل سعود على دعم سموه لرواد الأعمال للوصول بابتكاراتهم إلى العالمية، والشكر كذلك لكافة الشركاء والجهات الداعمة التي أسهمت في تحقيق هذا المسار، مؤكدًا التزام منصة نت زيرو بمواصلة تطوير حلول وتقنيات تخدم البيئة وتوفر قيمة مضافة للمؤسسات التي تعتمد عليها، بما يعزز حضور المملكة في مجالات التكنولوجيا الخضراء عالميًا.