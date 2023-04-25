بمفاجآت متنوعة.. "السيتي ووك" تعود إلى زوّارها في تقويم فعاليات جدة 2023

وتضمّ "السيتي ووك" عدة مفاجآت وفعاليات ومناطق إضافية جديدة؛ مثل: أرض الأفلام التي تتيح للزوار بمختلف فئاتهم العمرية استكشاف أسرار صنع أشهر المشاهد السينمائية العالمية، في عالم متكامل من كواليس وخفايا الأفلام، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم التي تنقل الزوار لعالم آخر.