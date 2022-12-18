برئاسة "القصبي".. "قانونية التنافسية" تستعرض ما تم حيال مبادراتها ومشاريعها

وتناول الاجتماع مشروع قياس الأثر التشريعي للوثائق النظامية قبل وبعد إقرارها، إلى جانب استعراض عدد من مشروعات الوثائق النظامية، أبرزها نظام الإقامة، ونظام حماية البيانات الشخصية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات، إضافةً إلى مناقشة اللجنة عدداً من التوصيات بشأن التحديات والمقترحات المرتبطة بالبيئة التشريعية في المملكة.