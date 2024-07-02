إغلاق وتغطية وتنظيف.. نصائح ثمينة لـ"تفادي الآثار الجانبية لـ55 يومًا من الغبار"

تشهد المناطق الغربية الجنوبية والساحلية بالمملكة، موسمًا من الغبار قد يستمر ما يزيد على 55 يومًا وفقًا لخبراء الطقس؛ حيث يتسبب الغبار في انعدام الرؤية.. وينصح الأطباء باتباع خطوات وقائية لمواجهة آثار التقلبات الغبارية التي تحدث نتيجة تغيرات الطقس؛ حيث يخص بعضها أوقات الوجود في العمل والأجواء المفتوحة.