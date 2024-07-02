إغلاق وتغطية وتنظيف.. نصائح ثمينة لـ"تفادي الآثار الجانبية لـ55 يومًا من الغبار"

تشهد المناطق الغربية الجنوبية والساحلية بالمملكة، موسمًا من الغبار قد يستمر ما يزيد على 55 يومًا وفقًا لخبراء الطقس؛ حيث يتسبب الغبار في انعدام الرؤية.. وينصح الأطباء باتباع خطوات وقائية لمواجهة آثار التقلبات الغبارية التي تحدث نتيجة تغيرات الطقس؛ حيث يخص بعضها أوقات الوجود في العمل والأجواء المفتوحة.
وبيّن خبراء الطقس، كيفية مواجهة تأثير الغبار، خاصةً بالنسبة للمصابين بالحساسية بمختلف أنواعها؛ حيث ينبغي غسل الوجه غسلًا متكررًا، وغسل الأنف والفم لمنع وصول الغبار إلى الرئتين.
وتشمل قائمة النصائح أيضًا: (استنشاق الماء بوضع الأنف داخل الماء ثم التنفس لتنظيف الأنف من الأتربة الداخلة فيه، ووضع الكمامة أو "فوطة" أو "كلينكس" مبللًا على الأنف والفم، والإكثار من شرب الماء).
كما يُنصح بـ"إحكام إغلاق نوافذ المنازل، وتنظيف المنازل جيدًا من آثار الغبار بعد العواصف الرملية، وخاصةً غرف النوم، والأغطية، والفرش"، مع "إغلاق نوافذ السيارة جيدًا وتشغيل المكيف أثناء القيادة".
ويجب على المرضى الذين يعانون من أمراض في العيون أو أجريت لهم عمليات في العين حديثة، وعدم التعرض للغبار على الإطلاق؛ فيما ينبغي لغيرهم تغطية العين قدر المستطاع لتجنب دخول الرمال فيها.