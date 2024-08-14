الرياض تشهد انطلاق الموسم السابع من ملتقى ومعرض الطب التجميلي وجراحة التجميل

ویأتي ملتقى ومعرض الطب التجمیلي وجراحة التجمیل في كل نسخة من كل عام بشكل متجدد لعرض الخیارات الصحیة بالقطاع التجمیلي بجمیع مستویاتھا و أحدث تقنیاتھا بمشاركة اھم وابرز أطباء التجمیل في السعودیة كما تھدف إلى تعزیز الصحة العامة ونشر الوعي وتثقیف الجمھور بمستجدات القطاع وفتح قنوات التواصل بین الزوار والأطباء والاستشاریین لتقدیم أفضل الخیارات لھم من قبل المشاركین .