الرياض تشهد انطلاق الموسم السابع من ملتقى ومعرض الطب التجميلي وجراحة التجميل

ینطلق في العاصمة الریاض الموسم السابع من ملتقى ومعرض الطب التجمیلي وجراحة التجمیل والذي یقام سنویا بمشاركة أبرز وأھم مقدمي خدمات الطب التجمیلي من المستشفیات والمراكز والعیادات وذلك یوم الثلاثاء القادم الموافق ٢٠ أغسطس إلى ٢٢ أغسطس بمركز الریاض الدولي للمؤتمرات والمعارض .
ویأتي ملتقى ومعرض الطب التجمیلي وجراحة التجمیل في كل نسخة من كل عام بشكل متجدد لعرض الخیارات الصحیة بالقطاع التجمیلي بجمیع مستویاتھا و أحدث تقنیاتھا بمشاركة اھم وابرز أطباء التجمیل في السعودیة كما تھدف إلى تعزیز الصحة العامة ونشر الوعي وتثقیف الجمھور بمستجدات القطاع وفتح قنوات التواصل بین الزوار والأطباء والاستشاریین لتقدیم أفضل الخیارات لھم من قبل المشاركین .
وعلى امتداد مواسم الملتقى تشھد حضورا واسعا من مختلف أنحاء المملكة إذ بلغ أكثر من ٢٠٠ ألف زائر وأكثر من ألف مشارك ، مما یعكس أھمیة دور الملتقى في إبراز قوة ومتانة قطاع التجمیل .
یعكس الملتقى كیف باتت الریاض وجھة للفعالیات والمعارض التي تخدم مختلف القطاعات وإذ توجت الریاض مؤخرا بالفوز باستضافة معرض اكسبو ٢٠٣٠ م
و یعكس الملتقى أھمیة القطاع والذي یشھد تنامیا ملحوظا في الاستثمار والمشاریع ، واحد أكثر القطاعات استقطابا لرؤوس الأموال .
یستقبل الملتقى زواره على مدار ثلاثة أیام من الثلاثاء إلى الخمیس یومیا من الساعة الحادیة عشر صباحا إلى الحادیة عشر مساءا بمركز الریاض الدولي للمؤتمرات والمعارض