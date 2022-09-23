شاهد.. الرئيس التنفيذي لـ"هيئة تطوير بوابة الدرعية" يتبادل التحية الكشفية مع "كشافة التعليم"
تبادل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، جيري إنزيريلو، JERRY INZERILLO، التحية الكشفية والحديث عن مستقبل الدرعية مع طلاب وطالبات الكشافة، بحضور وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتور محمد المقبل، وذلك في حفل اليوم الوطني الـ 92 الذي أقامته وزارة التعليم بمقر ديوان الوزارة في الرياض مساء اليوم برعاية الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة.
من جانبهم، أعرب طلاب وطالبات الكشافة لـ"سبق" عن اعتزازهم وسعادتهم بالمشاركة في احتفال الوزارة باليوم الوطني 92، وترحيبهم بالضيوف المشاركين في الحفل، معبرين عن اعتزازهم بالوطن، سائلين الله أن تعود تلك المناسبة والذكرى المجيدة ووطننا وقيادتنا الرشيدة في عز وأمن وأمان ورخاء.
وتضمنت فعاليات الحفل معرضاً مصاحباً يتضمّن عرض منجزات وزارة التعليم، بما فيها منصات التعليم عن بُعد، والمقررات الإلكترونية، والطفولة المبكرة، والتربية الخاصة، إلى جانب ما تحقق من منجزات في تطوير المناهج والخطط الدراسية، وتقدم الجامعات السعودية في التصنيفات والمؤشرات الدولية، والأبحاث العلمية.
كما شهدت الاحتفالية تقديم "أوبريت" وطني بعنوان "هي لنا دار"، بمشاركة عدد من الطلاب والطالبات.