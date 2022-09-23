شاهد.. الرئيس التنفيذي لـ"هيئة تطوير بوابة الدرعية" يتبادل التحية الكشفية مع "كشافة التعليم"

تبادل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، جيري إنزيريلو، JERRY INZERILLO، التحية الكشفية والحديث عن مستقبل الدرعية مع طلاب وطالبات الكشافة، بحضور وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتور محمد المقبل، وذلك في حفل‫ اليوم الوطني الـ 92 الذي أقامته وزارة التعليم بمقر ديوان الوزارة في الرياض مساء اليوم برعاية الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة.