"منشآت" تطلق مجلس ريادة الأعمال الجامعية لدعم الشركات الناشئة في القطاع

ويهدف المجلس إلى تعزيز ريادة الأعمال في الجامعات السعودية، من خلال تحليل ودراسة الوضع الحالي ومناقشة سبل نشر ثقافة ريادة الأعمال في البيئة الجامعية وتبادل الأفكار والخبرات التي من شأنها دعم المشاريع الريادية الجامعية وتفعيل دورها في تشكيل وبناء المنظومة الاقتصاد المحلي؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تحظى مبادرات ريادة الأعمال الجامعية بدعم من برنامجي التحول الوطني وتنمية القدرات البشرية.