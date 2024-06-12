ولي العهد يبحث تطورات الأزمة "الأوكرانية - الروسية" مع الرئيس الأوكراني

حضر الاستقبالَ: الأميرُ عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأميرُ عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأميرُ خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوكرانيا محمد الجبرين.