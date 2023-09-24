إيمان وفرحة.. رجال أمن المرور بالأفلاج يؤدون الصلاة على الرصيف

وكان رجال الأمن بدوريات المرور بمحافظة الأفلاج قد شاركوا في تنظيم حركة السير خلال احتفالات المسيرة الوطنية التي نظمتها بلدية الأفلاج، كذلك الإسهام في تسهيل حركة المركبات خلال توزيع الهدايا على المارة وقبل وبعد فعاليات الاحتفال المقام بمتنزّه سحاب، والتمركز في العديد من الشوارع الحيوية الأمر الذي كان له الأثر الكبير في عدم تسجيل أي مخالفة تذكر خلال مسيرات الاحتفال بهذه المناسبة الغالية.