"التحالف الإسلامي" يلقي الضوء على "الخصائص النفسية والاجتماعية للشخصية الإرهابية"

وتأتي المحاضرة في إطار سلسلة من الندوات والمحاضرات وورش العمل التي يقدمها التحالف الإسلامي لممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف، والمتعلقة بالمجال الفكري، حيث يعد أحد مجالات عمل التحالف الأربعة المعنية بمحاربة الإرهاب (الفكري، الإعلامي، محاربة تمويل إرهاب، عسكري).