13 ألف طالب وطالبة بتعليم ظهران الجنوب يستعدون لبدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني

يستعد أكثر من 13 ألف طالب وطالبة لأداء اختباراتهم النهائية التحريرية للفصل الدراسي الثاني، وسط إجراءات واستعدادات فنية وتنظيمية لإدارة ومكاتب ومدارس تعليم ظهران الجنوب.
ووجّه مدير التعليم بظهران الجنوب طارق بن علي آل فرحان، جميع المشرفين والمشرفات بزيارات ميدانية إشرافية خلال فترة الاختبارات؛ لتقديم الدعم والمساندة للميدان التربوي؛ حيث شُكّلت اللجان الإشرافية لتنظيم أعمال الاختبارات بخطة دعم ومساندة إشرافية من المشرفين والمشرفات لزيارات المدارس.
وفي جانب تقديم الدعم النفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات، خصص قسم التوجيه الطلابي هاتفًا إرشاديًّا للرعاية الطلابية (للبنين- للبنات) لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية للطلاب والطالبات وأولياء الأمور خلال فترة الاختبارات.
وأطلقت إدارة التعليم حزمةً من التوجيهات والرسائل الإعلامية الاتصالية عبر حساباتها الرسمية، تعزز استعداد الطلبة لأداء الاختبارات النهائية التحريرية للفصل الدراسي الثاني 1444هـ.