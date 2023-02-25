13 ألف طالب وطالبة بتعليم ظهران الجنوب يستعدون لبدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني

وفي جانب تقديم الدعم النفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات، خصص قسم التوجيه الطلابي هاتفًا إرشاديًّا للرعاية الطلابية (للبنين- للبنات) لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية للطلاب والطالبات وأولياء الأمور خلال فترة الاختبارات.