"البديوي": فخورون بمسيرة رؤية السعودية 2030 نحو بناء مستقبل زاهر للأجيال القادمة

عبّر أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي؛ عن فخره بمسيرة #رؤية_السعودية_2030 نحو بناء مستقبل زاهر للأجيال القادمة المستندة إلى قيم العمل الجاد والإصرار والابتكار مستلهمة تراث المملكة العريق وثقافتها الغنية من خلال نهضة تفتح أبوابها على مصراعيها لاستضافة عديدٍ من الفعاليات والمؤتمرات العالمية التي تجسّد تطلعها نحو مستقبل مشرق.