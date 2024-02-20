"البديوي": فخورون بمسيرة رؤية السعودية 2030 نحو بناء مستقبل زاهر للأجيال القادمة

عبّر أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي؛ عن فخره بمسيرة #رؤية_السعودية_2030 نحو بناء مستقبل زاهر للأجيال القادمة المستندة إلى قيم العمل الجاد والإصرار والابتكار مستلهمة تراث المملكة العريق وثقافتها الغنية من خلال نهضة تفتح أبوابها على مصراعيها لاستضافة عديدٍ من الفعاليات والمؤتمرات العالمية التي تجسّد تطلعها نحو مستقبل مشرق.
وأضاف البديوي؛ خلال كلمة بعنوان "المنتدى السعودي للإعلام.. رؤية إعلامية لمستقبل الخليج العربي"، أن الإعلام السعودي أداة رئيسة في إبراز نهضة التطور في المملكة، ووصل إلى مكانة عالمية مميزة.
وانطلقت اليوم، جلسات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة لتجمع على مدى يومين قادة وصُنّاع القرار والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، في أكثر من 60 جلسة حوارية وورشة يقدّمها 150 متحدثاً من روّاد صناعة الإعلام والمختصّين والممارسين من مختلف دول العالم يناقشون فيها 80 محوراً.
ويتطرق المنتدى عبر جلساته وورشه، إلى مستجدات العمل الإعلامي في العالم بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي، كما يستعرض أبرز التجارب المحلية والدولية في الإعلام، ودوره باعتباره صناعة مهمة في القضايا الاجتماعية والسياسية والرياضية والاقتصادية.
ويبحث المنتدى أهمية الإعلام الرقمي والتسويق، وصحافة الموبايل والتلفزيون والصحافة، وفنون تحرير الأخبار، وواقع الإعلام العربي.