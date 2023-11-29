مهرجان "الوليمة" يُنعش أحلام الطاهيات السعوديات للوصول إلى العالمية

وتقول القاسم، التي شاركت في عدد من المنافسات الخاصة بالأكلات الشعبية، إنها تتقن طهي الأكلات السعودية كافة، إضافة إلى صناعة الحلويات بأنواعها: "أتقنتُ بالممارسة الأصناف التراثية، منها المرقوق والمحلى والحنيني والقرصان، فضلا ًعن العريكة، والتمن، والجريش الأحمر، إلى جانب المراصيع، والمشغوثة، والجريش، وجميع أطباق الحلى".