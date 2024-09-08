"مركز الملك سلمان" ينظم محاضرة حوارية حول "تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها عبر الدراسات البينية"

في إطار جهود مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها بجامعة الملك سعود لتعزيز المعرفة التاريخية للجزيرة العربية؛ ينظّم المركزُ برعاية رئيس الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان، محاضرةً حوارية بعنوان "تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها في ضوء الدراسات البينية" في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 7/ 3/ 1446هـ - 10/ 9/ 2024م، في قاعة حمد الجاسر "26ب" بجامعة الملك سعود.