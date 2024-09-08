"مركز الملك سلمان" ينظم محاضرة حوارية حول "تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها عبر الدراسات البينية"

في إطار جهود مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها بجامعة الملك سعود لتعزيز المعرفة التاريخية للجزيرة العربية؛ ينظّم المركزُ برعاية رئيس الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان، محاضرةً حوارية بعنوان "تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها في ضوء الدراسات البينية" في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 7/ 3/ 1446هـ - 10/ 9/ 2024م، في قاعة حمد الجاسر "26ب" بجامعة الملك سعود.
تهدف المحاضرة إلى تسليط الضوء على الأهمية النوعية للدراسات البينية، واستعراض كيفية إسهام التخصصات المعرفية المتعددة في تعزيز حقل دراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها.
كما سيتمّ التطرق إلى توظيف أحدث المناهج والتقنيات العلمية في تحليل مصادر المعلومات والأحداث التاريخية.
يشارك في الحوار المشرفُ العام على المركز الأمير الدكتور نايف بن ثنيان آل سعود، والدكتور راشد بن محمد العساكر الباحث في التاريخ الوطني بإمارة منطقة الرياض، والدكتور محمد بن سلطان العتيبي الأستاذ بقسم الآثار بجامعة الملك سعود، فيما تدير المحاضرةَ الإعلاميةُ "ميسون أبو بكر".