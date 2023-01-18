"العواد" يشارك في الجلسة التوعوية لتعزيز الأمن السيبراني لمنسوبي "الإفتاء"

شارك الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، المشرف على مكتب سماحة مفتي عام المملكة بالجلسة التوعوية بالأمن السيبراني، التي نظمتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالتعاون مع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
وتهدف الجلسة التي نفذت افتراضيًّا إلى تعزيز الأمن السيبراني، وبناء ثقافة سيبرانية عالية لمنسوبي الجهات الوطنية؛ لتقليل المخاطر، وتعزيز الثقة، وتمكين النمو والوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار، في ضوء البرامج التي تقدمها الرئاسة لمنسوبيها تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
وناقشت الجلسة عددًا من المحاور التي هدفت إلى تعزيز ثقافة الأمن السيبراني، بحضور تجاوز ٣٠٠ من منسوبي الرئاسة، كما سلّطت الجلسة الضوء على اهتمام المملكة بالفضاء السيبراني والبيانات والأنظمة التقنية والبِنَى التحتية الحساسة وارتباطها بالمصالح الوطنية، وأهمية حمايتها من أي تهديدات أو مخاطر يشهدها الفضاء السيبراني.
جدير بالذكر أن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء تهدف من خلال المشاركة في هذه الجلسة إلى توعية منسوبيها إلى طرق وإرشادات ينبغي اتباعها لحماية الفضاء السيبراني من المخاطر السيبرانية المتجددة.