"العواد" يشارك في الجلسة التوعوية لتعزيز الأمن السيبراني لمنسوبي "الإفتاء"

وناقشت الجلسة عددًا من المحاور التي هدفت إلى تعزيز ثقافة الأمن السيبراني، بحضور تجاوز ٣٠٠ من منسوبي الرئاسة، كما سلّطت الجلسة الضوء على اهتمام المملكة بالفضاء السيبراني والبيانات والأنظمة التقنية والبِنَى التحتية الحساسة وارتباطها بالمصالح الوطنية، وأهمية حمايتها من أي تهديدات أو مخاطر يشهدها الفضاء السيبراني.