"التعليم" تدعو الطلاب والطالبات للتسجيل في "البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين"

دعت وزارة التعليم، اليوم، الطلاب والطالبات من الصف الثالث الابتدائى وحتى الصف الأول الثانوي للتسجيل في "البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين".
ووفق الوزارة يأتي البرنامج انطلاقاً مما توليه القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية من اهتمام ودعم غير محدود في جميع ما يتعلق بمجال التعرف على الموهوبين ورعايتهم، والحاجة إلى توحيد وتطوير الجهود المبذولة في الوقت الحاضر للكشف عن الموهوبين والمبتكرين.
وأتت فكرة تبنّي برنامج وطني مشترك ينفذ من قبل أهم الجهات الوطنية ذات الخبرة الطويلة والكوادر المؤهلة في هذا المجال، مما يرسخ الإيمان العميق بأهمية اكتشاف هذه الفئة الهامة والخاصة في دعم تحول مجتمع المملكة إلى مجتمع معرفي تحقق فيه التنمية المستدامة.
وتشمل أهداف البرنامج:
الكشف عن الطلاب الموهوبين والطالبات الموهوبات في المملكة في مجالات العلوم والتقنية.
تطوير نظام متكامل ومنهجية شاملة للتعرف على الموهوبين.
تحقيق العدالة والإنصاف في اختيار الطالب الموهوب وتوجيهه لبرنامج الرعاية الملائم له.
بناء قاعدة بيانات شاملة ومفصلة للطلبة الموهوبين في المملكة.
الإسهام في توعية المجتمع بخصائص الموهوبين وأهمية اكتشافهم.
الإسهام في إثراء مصادر البحث العلمي والمكتبة العربية فيما يتعلق بمجال التعرف على الموهوبين.