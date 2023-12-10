"التعليم" تدعو الطلاب والطالبات للتسجيل في "البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين"

ندعو طلابنا وطالباتنا

من الصف الثالث الابتدائي

حتى الصف الأول الثانوي



للتسجيل في "البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين" بالشراكة بين #وزارة_التعليم و @EtecKsa و @mawhiba..



وللمزيد من المعلومات حول البرنامج، والتسجيل يمكنكم الدخول على الرابط التالي:https://t.co/mTbJjJ06sF pic.twitter.com/k0sAwNrqKZ