رقم قياسي جديد... 5.2 مليار ريال حجم الاستثمار الجريء في السعودية في عام 2023

وأكد التقرير الصادر اليوم عن MAGNiTT منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من SVC، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر والتي بلغت 52% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023 مقارنة بـــ 30% في عام 2022، كما شهد عام 2023 رقماً قياسياً للصفقات الضخمة (التي تتجاوز 100 مليون دولار) في المملكة والتي بلغت 879 مليون دولار (3.3 مليار ريال) عبر أربع صفقات، مع استحواذ صفقات الشركات السعودية على 76% من إجمالي الصفقات الضخمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023.