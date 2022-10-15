"الالتزام البيئي": الإضرار بالتربة مخالفة بيئية وغرامتها تصل إلى 10 ملايين ريال

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز عبدالله بن صايل المطيري، أن ذهاب بعض الأفراد أو المنشآت إلى إقامة مرامٍ عشوائية للنفايات، وما ينشأ عن ذلك من قيام بعض المخالفين للأنظمة بإضرام النار في محتويات تلك "المرامي دون اتباع الضوابط البيئية التي ينص عليها النظام ودون تصريح لإقامة مرمى النفايات"؛ يسبب أضرارًا بيئية على التربة تؤدي إلى إتلاف خواصها الطبيعية، وتحد من فرص الانتفاع بها مستقبلًا، كما يتسبب الحرق "المخالف للاشتراطات والمعايير البيئية" بتلك المرامي في تلويث الهواء والإضرار بصحة وسلامة الإنسان بوجه عام، وأهاب "المطيري" بالأفراد والمنشآت المشتغلين في الأنشطة ذات الصلة إظهار حرصهم وسعيهم لاستدامة مكونات البيئة في المملكة؛ داعيًا إياهم للمبادرة وطلب التصاريح النظامية من المركز عبر رقم رعاية العملاء 988 وعبر إيميل التواصل الخارجي info@ncec.gov.sa، وموصيًا بالتواصل مع الحساب الرسمي للمركز عبر شبكات التواصل @NCECKSA، وداعيًا مضرمي النار في المرامي والإطارات إلى التوقف فورًا عن هذه الممارسات، واتباع الإجراءات النظامية الموضحة في اللوائح التنفيذية لنظام البيئة تفاديا للمساءلة وإيقاع العقوبة النظامية والتغريم.