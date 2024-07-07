تجمع المدينة المنورة الصحي يُعلن تقديم خدماته الصحية لـ79 ألف حاج

قال تجمع المدينة المنورة الصحي: إن "79.285" حاجًّا تلقّوا خدمات الرعاية الطبية في المنشآت والمراكز الصحية الموسمية في المدينة المنورة، منذ بداية موسم حج 1445هـ، حتى نهاية شهر ذي الحجة المنصرم.
جاء ذلك ضمن الخدمات الشاملة التي هيّأتها وزارة الصحة للعناية بضيوف الرحمن ورعايتهم، خلال مدة تواجدهم في المدينة المنورة.
وأوضح التجمع الصحي أن "65.524" حاجًّا تلقّوا خدمات الرعاية الصحية في المراكز الصحية الموسمية المجاورة للمسجد النبوي ومحيط المنطقة المركزية، في حين استقبلت أقسام الطوارئ في المستشفيات "13.761" مراجعًا من ضيوف الرحمن منذ بداية موسم الحج.
كما تمّ إجراء 3 عمليات قلب مفتوح، و"114" عملية قسطرة قلبية، توزّعت بين عمليات علاجية وتشخيصية.
وأضاف: أن الحالة الصحية استدعت إجراء عمليات جراحية لـ113 حاجًّا من جنسيات عدة، إلى جانب 236 جلسة لغسيل الكلى، كما عملت فرق التوعية الصحية على توعية أكثر من 340 ألف حاج، عبر عدد من الوسائل الإلكترونية والشاشات الرقمية والجولات الميدانية.