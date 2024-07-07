تجمع المدينة المنورة الصحي يُعلن تقديم خدماته الصحية لـ79 ألف حاج

وأضاف: أن الحالة الصحية استدعت إجراء عمليات جراحية لـ113 حاجًّا من جنسيات عدة، إلى جانب 236 جلسة لغسيل الكلى، كما عملت فرق التوعية الصحية على توعية أكثر من 340 ألف حاج، عبر عدد من الوسائل الإلكترونية والشاشات الرقمية والجولات الميدانية.