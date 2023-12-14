إطلاق مهرجان الرياض للمسرح.. يتواصل حتى 24 ديسمبر الجاري

برعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة؛ أطلقت هيئة المسرح والفنون الأدائية، أمس، مهرجان الرياض للمسرح بدورته الأولى، الذي يستمر 12 يومًا حتى 24 ديسمبر الجاري، وذلك في مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض.
ويشهد المهرجان عرض مسرحيات الفرق المتأهلة في مسابقة المهرجان والقادمة من 8 مدن، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات الثقافية؛ منها ندوات، وقراءات نقدية، وورشة عمل عن فنون المسرح وتطوير مهارات المسرحيين وصقلها، وعرض مسرحية عالمية، كما يُحيي ذكرى الفنان السعودي الراحل محمد العثيم، نظير إسهاماته المسرحية الرائدة، من خلال عرض مسرحية من تأليفه، وإقامة معرض فني خاص بمسيرته الفنية.
ويأتي مهرجان الرياض للمسرح لتنشيط وتفعيل الحراك المسرحي السعودي عبر حزمة من العروض المسرحية السعودية؛ لتدعم الإنتاج المحلي للمسرح، ويستضيف دولة تونس بصفتها ضيف الشرف هذا العام، لتنشر معها عبق الثقافة التونسية العربية وفنّها المسرحي الإبداعي الأصيل.