"تقنية الحناكية" بالرياض تبدأ استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الدبلوم الصباحي

وأوضح عميد الكلية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بندر بن ضعيان الحربي أن التقديم يشمل خريجي الثانوية العامة وما يعادلها، وذلك في تخصصي الدعم الفني وميكانيكا السيارات، مبيناً أن التقديم على المعهد الصناعي الثانوي يشمل خريجي الكفاءة المتوسطة والصف الأول والثاني ثانوي في تخصصات ميكانيكا السيارات والكهرباء الإنشائية والتبريد والتكييف، إضافة إلى برنامج المعاهد الصناعية لفصل تدريبي واحد لجميع الفئات "بنين"، مشيراً إلى أن أقل مؤهل دراسي هو الكفاءة المتوسطة.