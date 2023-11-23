"المرور" ينفّذ قرابة 1.3 مليون عملية إلكترونية عبر "أبشر" خلال أكتوبر

وشملت أرقام العمليات المنفذة عبر "أبشر أعمال" 173.969 إذن إصلاح مركبة للشركات، و10.733 تفويض قيادة للزائرين، و212.548 استعلامًا عن المخالفات المرورية، و70.300 استعلام عن مركبة للمنشآت، و67.197 إصدار تفويض داخلي وخارجي، و65.526 إضافة مستخدم فعلي للمركبة، و50.742 تجيير البطاقة الجمركية، و41.471 تجديد رخصة السير، و33.420 التحفظ على نقل ملكية المركبة، و2671 استعلامًا عن معلومات رخصة القيادة.