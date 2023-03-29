تنفيذ برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في الجزر المتضررة من الزلازل بإندونيسيا

الجدير بالذكر أن هذه البرامج تأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتزويد الملحقيات الإسلامية السعودية بمليون نسخة من المصحف الشريف والتمور توزع خلال شهر رمضان لعام 1444هـ وتوزيع آلاف من الوجبات الغذائية، وتتويجًا للجهود التي تقدمها المملكة للعناية بالمسلمين في دول العالم كافة.