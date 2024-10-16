"أسواق العثيم".. 68 عامًا في خدمة الاقتصاد ودعم المجتمع

نسبةً إلى تبنيها لمفاهيم مبتكرة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وبشراكة استراتيجية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومنظومة مكونات القطاع الثالث غير الربحي، فقد استطاعت شركة "أسواق العثيم"، ممثلة في إدارة المسؤولية الاجتماعية، أن تحقق إنجازات نوعية وذلك من خلال إطلاقها العديد من المبادرات، لتصبح الأولى على مستوى المملكة في هذا المجال، والأرقام والحقائق تثبت ذلك.
وتأتي مبادارت المسؤولية الإجتماعية التي تطبقها شركة "أسواق العثيم"، منذ أكثر من 68 عاما والتي استفاد منها أكثر من 10 ملايين أسرة ومستفيد، وذلك حتى نهاية عام 2023م ، حرصا من الشركة على توطيد علاقتها مع المجتمعات المحلية، حيث ظلت الشركة ومنذ سنوات طويلة تطلق المبادرات والمساهمات العديدة والمتنوعة التي تقدمها في مجال المسؤولية الاجتماعية، والتي تتوسع عاما بعد الآخر، وفقا لاستراتيجيتها وخططها وبرامجها المستقبلية الطموحة، التي تستهدف توفير أفضل الأسعار وجودة عالية وبرامج تقنية مؤتمتة تساهم وتساعد القطاع غير الربحي في إدارة برامج الدعم مع مستفيديه بشكل مباشر، ودعم استدامة الأمن الغذائي في المملكة بفعالية.
تساهم "أسواق العثيم" ومن خلال إدارة المسؤولية الاجتماعية في عدد من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية المتنوعة، بجانب المشاريع الاجتماعية والخيرية والمهرجانات الوطنية، ووفقا لذلك شاركت، بدعم عدد من الفعاليات والمهرجانات الوطنية في معظم مناطق المملكة، من ذلك المشاركة في حملات تبرع الموظفين بالدم، وإقامة حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية لمنسوبي الشركة، والتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال إبراز دورها عبر المواد الإعلانية والإرشادية والتوعوية داخل فروعها، علاوة على ذلك، فإن تعاون الشركة مع جمعية حماية المستهلك أهلّها للحصول على "شهادة صديق المستهلك" نظرًا لامتثال الشركة بتطبيق المعايير اللازمة لحماية المستهلك، وتعاونها مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بدعم الطالبات ذوات الدخل المحدود بتوفير المنتجات الغذائية والاستهلاكية، كذلك التعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في يوم الغذاء العضوي، من خلال عرض المنتجات العضوية في عدد من الفعاليات، وأيضاً التعاون مع بعض المستشفيات لإقامة حملة الفحص الطبي لمنسوبي وعملاء "أسواق العثيم".
فضلًا عن التعاون مع جمعية إشراق للمصابين بفرط الحركة من خلال تقديم الدعم عبر منصات التواصل الاجتماعي ونشر التوعية بهذا الاضطراب.
ولم تغفل "أسواق العثيم" الجوانب الأخرى في مجال الأنشطة التوعوية والإرشادية والإنسانية والصحية، دعما للمجتمع المحلي، حيث أقامت عدة حملات، منها الفحص الطبي، في بعض فروعها بالتعاون مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى المشاركة في اليوم العالمي للإعاقة بإبراز كفاءات الموظفين ذوي الهمم، إلى جانب المشاركة في العديد من الأيام العالمية بمنشورات ومسابقات توعوية وإرشادية، وذلك عبر حسابات الشركة على مواقع التواصل أبرزها هذه الأيام (اللغة العربية - مكافحة المخدرات -الأب-التبرع بالدم- مكافحة التدخين -الأم-الدفاع المدني- سرطان الأطفال- السرطان - اليوم الوطني - ذكرى البيعة- عيد الأضحى- عيد الفطر- يوم المعلم- الزهايمر(، بالإضافة إلى حرص الشركة على الاحتفال، بصورة سنوية، بالأيام الوطنية بإقامة فعالية اليوم الوطني ويوم التأسيس في مقر الشركة وفي معظم فروعها، ونشر ذلك عبر الوسائل الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي.
تحرص شركة "أسواق العثيم"، على مواصلة إطلاق المشاريع والمبادرات الخيرية المؤتمتة والداعمة للأسر، وذوي الدخل المحدود، ومن ذلك واصلت أتمتة التعاملات الخيرية للجمعيات والمؤسسات لأسرها المستفيدة من مشاريع المعونات الغذائية والاستهلاكية والموسمية للزكاة والأضاحي والعقائق والحقيبة المدرسية وسقيا الماء والكساء والكسوة الشتوية عبر نظام إلكتروني، من خلال إصدار البطاقات الممغنطة، أو برقم الجوال للمستفيد وصرف المعونة عبر جمع نقاط البيع في فروع الشركة وهذا النظام مخصص لاستخدام المستفيدين المسجلين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية المتعاقدة رسميًا مع الشركة وتعد خيارًا مهما للجمعيات والمؤسسات الخيرية لتقديم الدعم المباشر للمحتاجين وصرف مبالغ الدعم على الاحتياجات الأساسية والاستهلاكية، حيث يستفيد من النظام التقني عدد (95) جمعية خيرية على مستوى المملكة، وأكثر من (100) ألف أسرة.
ومن المبادرات الرائدة التي تشرف على تطبيقها إدارة المسؤولية الاجتماعية في "أسواق العثيم"، مبادرة إتاحة شراء قسائم زكاة الفطر، وهي عبارة عن قسائم يتم بيعها لغرض دفع الزكاة عن المزكي الفعلي من أجل التسهيل في تقديم خيارات شراء وإخراج وصرف الزكاة في وقتها الشرعي بطرق سهلة وميسرة وهي بفئات متعددة (20 ريال-100 ريال- 200 ريال)، حيث واصلت الشركة خلال العام 2023م إصدار وتوفير القسائم، كما يمكن للمزكي تقديم هذه القسيمة للمستفيد مباشرة، أو للجمعيات الخيرية.
وكذلك من المبادرات الرائدة، التي تنفذها الشركة مبادرة إتاحة شراء قسائم الأضاحي، وهي قسائم يتم بيعها لغرض حجز واستلام العميل نفسه، أو بالتعاون مع الجمعيات الخيرية المتعاقدة مع الشركة للقيام بدور المتوكل عن المضحي لأداء نسك الأضحية وتوزيعها على الأسر المحتاجة والمستفيدة من قبل الجمعية، وذلك للتسهيل على المضحي والجمعيات الخيرية في وجود طرق سهله تمكنهم الاستفادة من هذه المبادرة في وقتها الشرعي، وبأسهل الطرق والوسائل التي تساهم من حدة وشدة الموقف وذلك عبر آلية مؤتمتة، بخيارات وبفئات مناسبة جدًا، حيث أشاد بهذه المبادرة عدد كبير من العملاء والجمعيات الخيرية لسهولتها وآليتها المنظمة.
أيضا من المبادرات الرائدة، التي تنفذها الشركة مبادرة توفير سلال غذائية في فروعها، سلة كاملة ومتكاملة بأصناف أساسية يحتاجها المستهلك النهائي، وهذه المبادرة تهم الجهات الخيرية وفاعلي الخير حيث تتنوع السلة بما فيها من أصناف غذائية وبقيمة محددة 99 ريالا، تسهيلًا منها وتوفيرًا على الجهات الخيرية التي تشتري المواد الغذائية وتقوم بالتعبئة والتجهيز والتوزيع، وكما أن الشركة سعت على أن تجعل هذه السلة في متناول جميع المستفيدين، بالإضافة إلى توصيلها مباشرة للجهات المعنية.
ولم تتوقف مبادرات المسؤولية الاجتماعية عند الدعم الغذائي، والتي تسهم في تعزيز واستدامة الأمن الغذائي الوطني، وإنما امتدت مبادرات شركة "أسواق العثيم" لتشمل الجانب الأكاديمي وذلك انطلاقًا من حرص الشركة على شمولية مبادرات المسؤولية الاجتماعية والتي أولتها عناية فائقة، لمساهمتها بدور متميز وكبير وفي مختلف أنشطة خدمة المجتمع، حيث قدمت الشركة العديد من البرامج الهادفة ومن ذلك "أكاديمية العثيم للتدريب" والتي قدمت الكثير من البرامج والدورات التدريبية، خاصة خلال عام 2023م أبرزها دورات تدريبية في مجال "مهارات القيادة الفعالة"، لقادة ومنسوبي الغرفة التجارية بالرياض، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وكذلك دورات تدريبية أخرى، مثل دورة "منهجية 6 سيجما" لقادة ومديري الإدارات بالشركة، ويتم تطبيقها عمليًا من واقع ما تم تعلمه في الدورة ، بجانب عقد دورة طرق التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما ظل معهد أكاديمية العثيم يقدم ومنذ إنشائه في عام 2000 العديد من البرامج والدورات الأكاديمية المجانية في مجال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، من أبناء وبنات الوطن في مجال البيع بالتجزئة، والتي استفاد منها أكثر من 100 ألف متدرب ومتدربة، الأمر الذي ساعدهم في تأهيلهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، للدخول إلى سوق العمل برؤية واضحة متسلحين بالمعرفة اللازمة التي تساعدهم على الاستدامة في إثراء تجاربهم في سوق العمل، كما قدمت الشركة نحو 16 نوعًا من التدريبات خلال عام 2023.
تحرص شركة "أسواق العثيم"، على تحقيق برامج ومبادرات الشراكة المجتمعية مع القطاع الثالث، في مجال تعزيز الدور التعليمي، حيث قامت الشركة خلال عام 2023م، بتوقيع مذكرات تفاهم مع كل من جمعية إنسان وجمعية البر بالرياض وجمعية العون الخيرية بالطائف وجمعية وتراحم بالرياض لرعاية أسر السجناء والمفرج عنهم وجمعية الملك سلمان الخيرية وذلك في مجال التعليم والتدريب من خلال البرامج المقدمة من أكاديمية العثيم لمنسوبي ومستفيدي الجمعيات والتي استفاد منها عدد كبير من منسوبي هذه الجهات والجمعيات الخيرية، ويأتي حرص الشركة على تنفيذ برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية، نسبة إلى أن هذه البرامج والمبادرات تعزز من دعائم الحياة المجتمعية، تجاه الآخرين، وتسهم في زيادة فاعلية كيانات القطاع الثالث، باعتباره قطاعا غير ربحي، لكنه يقوم بأدوار مثمرة وفعالة، تجاه المجتمعات المحلية، مما يعزز من استدامة المشاريع الداعمة للمجتمع.
وضعت شركة "أسواق العثيم"، دعم المجتمعات المحلية أحد أبرز أهدافها الإستراتيجية التي تؤكد بدورها حرصها على المساهمة الاجتماعية بكافة أشكالها، وفي عام 2023م مثل دعم الشركة ما نسبته 6% من صافي الدخل، تم إنفاقه على الدعم المجتمعي، وفق آليات ومبادرات تتم بصورة علمية وعملية محكمة.