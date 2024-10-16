"أسواق العثيم".. 68 عامًا في خدمة الاقتصاد ودعم المجتمع

تساهم "أسواق العثيم" ومن خلال إدارة المسؤولية الاجتماعية في عدد من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية المتنوعة، بجانب المشاريع الاجتماعية والخيرية والمهرجانات الوطنية، ووفقا لذلك شاركت، بدعم عدد من الفعاليات والمهرجانات الوطنية في معظم مناطق المملكة، من ذلك المشاركة في حملات تبرع الموظفين بالدم، وإقامة حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية لمنسوبي الشركة، والتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال إبراز دورها عبر المواد الإعلانية والإرشادية والتوعوية داخل فروعها، علاوة على ذلك، فإن تعاون الشركة مع جمعية حماية المستهلك أهلّها للحصول على "شهادة صديق المستهلك" نظرًا لامتثال الشركة بتطبيق المعايير اللازمة لحماية المستهلك، وتعاونها مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بدعم الطالبات ذوات الدخل المحدود بتوفير المنتجات الغذائية والاستهلاكية، كذلك التعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في يوم الغذاء العضوي، من خلال عرض المنتجات العضوية في عدد من الفعاليات، وأيضاً التعاون مع بعض المستشفيات لإقامة حملة الفحص الطبي لمنسوبي وعملاء "أسواق العثيم".