تُحَف فنية تمتزج بمشروع مبتكر.. شاهد "بئر هداج في شمعة" بتوقيع فتاة سعودية

"شمعة تحترق لإسعاد الآخرين"، مَثَل طبَّقته الفتاة "جواهر العنزي" على مشروعها الخاص عبر تصنيع الشموع بطريقة مختلفة ومبتكرة بمحافظة تيماء؛ ليتعدى الأمر مفهوم الشموع العادية ويتحول إلى تحف فنية كان الدافع فيها حبها وعشقها لآثار محافظة تيماء؛ حيث ظهرت هذه الآثار في هيئة شموع، تجذب السياح ليتعرفوا على تاريخ المحافظة، بطريقة غير مباشرة.
ومن بين الشموع التي عملت عليها "العنزي" مجسم لبئر هداج، تظهر فيها معالم البئر الأثري وكذلك وضعت مجسمًا لجَمَل؛ دلالةً على اهتمام المملكة بتراثها السعودي والخليجي.
وتقول "العنزي" لـ"سبق": جاءت فكرة المجسم نتيجة إلهام من البئر، والجمل للدلالة على "جمال البئر الذي يسحب منه الماء بالدلو"، وأوضحت أنها تعمل حاليًا من منزلها في صناعة هذه الشموع، وتأمل أن تطوره ليتواكب مع الجهود التي تبذلها الهيئة الملكية لمحافظة العلا في سبيل إبراز تاريخ المنطقة وحضارتها.