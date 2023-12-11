تُحَف فنية تمتزج بمشروع مبتكر.. شاهد "بئر هداج في شمعة" بتوقيع فتاة سعودية

وتقول "العنزي" لـ"سبق": جاءت فكرة المجسم نتيجة إلهام من البئر، والجمل للدلالة على "جمال البئر الذي يسحب منه الماء بالدلو"، وأوضحت أنها تعمل حاليًا من منزلها في صناعة هذه الشموع، وتأمل أن تطوره ليتواكب مع الجهود التي تبذلها الهيئة الملكية لمحافظة العلا في سبيل إبراز تاريخ المنطقة وحضارتها.