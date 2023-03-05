"إثراء" يستعرض دور المؤسسات الثقافية في صناعة التأثير

يواصل معرض الشرقية للكتاب 2023 الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة بشراكةٍ ثقافية مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) جلساته الحوارية، حيث جمعت ندوة بعنوان "دور المؤسسات الثقافية في صناعة التأثير" نخبًا قيادية من القطاع الثقافي في العالم العربي، والذين لخصوا أبرز التحديات التي تواجه المشهد الثقافي، وأجمعوا على ضرورة أن تتجه المؤسسات الثقافية إلى تقديم المزيد من الصناعات الإبداعية ومواكبة ارتفاع رواج المحتوى الرقمي.
وتناولت الندوة جملة التحديات التي تواجه صناعة المحتوى الثقافي ودور المراكز الثقافية في صنع محتوى يواكب التسارع الإلكتروني، وعرض الإنجازات التي يقدمها "إثراء" في ظل ما تواجههُ الثقافة في العالم العربي، والعولمة وتحدياتها، والأميّة ومسبباتها في تذبذب النمو الثقافي، وتحديات الكتابة والنشر، والترجمة، وانكماش المشهد الثقافي، والاستهلاك الثقافي إلكترونيًا، وأهمية الدور التنويري وتمكين الفرد وإشباعه من الناحية الثقافية، والعمران الثقافي القائم على إنشاء معارض فنّية وفتح أسواق عالمية للمنتجات الثقافية، والقيم الثقافية والاعتناء بها.
وأوضح مدير مركز "إثراء" عبد الله الراشد، أن المركز يعمل منذ ثلاث سنوات على إنتاج محتوى عربي عبر منصاته ليكون مواكبًا للتقنيات المتقدمة ومحاكاة الواقع المعزز والممتد، حيث يسير نحو ثبات الهدف والمرونة في الآليات سواء في مسرح إثراء أو في مكتبته التي تستقبل أكثر من نصف مليون زائر سنويًا أو عبر المعارض الفنية التي تقام طيلة العام، مستعرضًا أهمية ما تنتجه المؤسسات الثقافية من حيث التنوع والجودة و المحتوى، لاسيما أن صناعة التأثير وترك الأثر هو أمر مقرون بدور المؤسسات الثقافية، بما يشمل النماء المجتمعي و حماية الإرث الثقافي.
يذكر أن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" يشارك في معرض الشرقية للكتاب، بصفته الشريك الثقافي للمعرض الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في الظهران أكسبو، خلال الفترة من 10 إلى 19 شعبان 1444هـ الموافق 2 إلى 11 مارس 2023 عبر تنظيم برنامج ثقافي بعنوان "برنامج مركز إثراء الثقافي"، يضم أكثر من 140 فعالية متنوعة للكبار والصغار، وتتضمن فعاليات البرنامج الثقافي جلسات حوارية، وورش عمل، وشاشات تفاعلية، وتقنيات الواقع المعزز، وعروض أدائية للأطفال واليافعين، وتجارب عائلية تفاعلية جذابة.