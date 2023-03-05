"إثراء" يستعرض دور المؤسسات الثقافية في صناعة التأثير

وأوضح مدير مركز "إثراء" عبد الله الراشد، أن المركز يعمل منذ ثلاث سنوات على إنتاج محتوى عربي عبر منصاته ليكون مواكبًا للتقنيات المتقدمة ومحاكاة الواقع المعزز والممتد، حيث يسير نحو ثبات الهدف والمرونة في الآليات سواء في مسرح إثراء أو في مكتبته التي تستقبل أكثر من نصف مليون زائر سنويًا أو عبر المعارض الفنية التي تقام طيلة العام، مستعرضًا أهمية ما تنتجه المؤسسات الثقافية من حيث التنوع والجودة و المحتوى، لاسيما أن صناعة التأثير وترك الأثر هو أمر مقرون بدور المؤسسات الثقافية، بما يشمل النماء المجتمعي و حماية الإرث الثقافي.